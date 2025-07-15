Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturacaklarını belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dönüşümünü gerçekleştireceğiz.” dedi.

KKTC'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türk Telekom CEO'su Önal, Türk Telekom'un bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü projelere liderlik ettiğini vurgulayarak, bu vizyon doğrultusunda yüksek hızlı fiber altyapı yatırımıyla KKTC'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

KKTC'yi yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturmaya hazırlandıklarını anlatan Önal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hayata geçirdiğimiz bu proje KKTC'nin hayatın her alanında dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir." diye konuştu.

Önal, Türk Telekomun Türkiye'nin ve bölgesinin dijital dönüşümüne yön veren çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltma yönündeki vizyonumuz kapsamında, ülke ekonomisine katma değer katacak öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle geleceğin stratejilerini belirleyecek çalışmalara imza atıyoruz."

Önal, dijitalden altyapıya, fiberden mobile, her alanda faaliyetleriyle ülkenin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya devam ettiklerini belirtti.

"BÖLGEMİZİN TEKNOLOJİCİ TAŞIYICISI OLMA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRİYORUZ"

Türk Telekom olarak, teknolojiyi aynı zamanda geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezinde olduklarını aktaran Önal, şöyle devam etti:

"Milli sorumluluk bilincimizle ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya liderlik ederken, bir yandan bölgemizin teknolojici taşıyıcısı olma sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Türkiye genelinde 482 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız ve 33,2 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini desteklerken, altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön veren güçlü fiber altyapımızla ülkemizin dört bir yanında 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunarken, Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps'i aşan bağlantı hızı sağlıyoruz."

Önal, 482 bin kilometreye ulaşan fiber ağılarıyla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini desteklediklerini, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmalara imza attıklarını ifade eden Önal, hız, kapsama ve altyapı güçleriyle Türkiye'nin dijital omurgasını ördüklerini söyledi.

Önal, "FTTH Council Europe'un bu konuda yayınladığı son rapora göre, Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6'nın üzerinde olduğumuzu ortaya koydu. Ayrıca, rapor tarihi itibarıyla son 12 aylık dönemde Türkiye'deki FTTH/B abone sayısı 1,2 milyon artarken, bu artışın 0,9 milyonunun yalnızca Türk Telekom tarafından sağlanması bizim için büyük bir gurur." diye konuştu.

- "LTE BAZ İSTASYONLARININ YÜZDE 54'Ü FİBERLE BAĞLANDI"

Önal, altyapı güçlerini 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüştürdüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. Bununla birlikte 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz.

Türk Telekomun uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi Türk Telekom International, uluslararası alanda, 24 ülkeyi kapsayan Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da 135 noktada çalışmalarını sürdürüyor. TT International bu anlamda ülkeler arasında stratejik bir dijital köprü kuruyor, veri trafiğinin kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli biçimde akmasını sağlıyoruz. 24 ülkeye uzanan omurgamızla sadece Türkiye'nin değil bölgenin de dijital altyapısını taşıyan bir operatör olarak konumlanıyoruz."

Sabit internet imtiyaz yenileme sürecinde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Önal, "Biz bu konuda bir kamuoyu oluşturma peşinde değiliz, hiç olmadık. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunmakta." diye konuştu.

Önal, "Türkiye'deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca da işletmecisi olarak, bize bu misyonu zaten tarih yüklüyor. Türk Telekomun yaptığı her yatırımın Türkiye'ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmtiyazı da bu bakış açısıyla ele alıyor ve milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye'nin altyapısıdır." ifadelerini kullandı.