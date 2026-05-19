Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümet edenlerin Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı’nı, Türkiye’den kopyalama bir biçimde ‘varlık barışı’ olarak nitelendirildiğine dikkat çekti.

Barçın, düzenlemenin “varlık barışı” değil, açık biçimde vergi affı olduğunu savundu. Barçın, yasa kapsamında yurt dışındaki paraların ülkeye yüzde 5 vergiyle getirilebilmesine dikkat çekerek, aynı dönemde temettü dağıtımında çıkarılan vergi affında oranın yüzde 7,5 olduğunu hatırlattı. Bu farkın iş dünyasında da sorgulandığını belirten Barçın, “Neden burada 7,5 değil de 5?” diye sordu.

Yasanın amacında “ekonomiye kazandırma” ifadesi bulunduğunu ancak paranın ülkede tutulmasına yönelik hiçbir zorunluluk getirilmediğini söyleyen Barçın, Bankalar Birliği’nin bu konuda uyarıda bulunduğunu aktardı. Paranın sisteme girip kısa sürede yeniden yurt dışına çıkabileceğini belirten Barçın, “KKTC eşittir çamaşır makinesi pozisyonuna girdi” ifadelerini kullandı.

Barçın, bu düzenlemenin kurallara uygun çalışan işletmeleri dezavantajlı hale getirdiğini savundu. Ülkede gelirini beyan edip yüksek oranda vergi ödeyen işletmelerin bulunduğunu, buna karşın kazancını yurt dışına çıkarıp şimdi yüzde 5 ile geri getirecek olanlara af sağlandığını belirtti. Bunun adaletsiz rekabet yarattığını ve kayıt dışılığı teşvik ettiğini söyledi.

Hükümetin vergi ödeme alışkanlığını bozduğunu ileri süren Barçın, 44 aylık hükümet döneminde 17 ayrı vergi affı çıkarıldığını ifade etti. Bu yüzden kamu maliyesinin bozulduğunu savunan Barçın, Maliye Bakanlığı’nın “vergide af yok” yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.