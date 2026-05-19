Cumhuriyet Meclisi’nde dün görüşülen Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Değişiklik Yasası, hükümet ile CTP arasında sert tartışmalara sahne oldu. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, muhalefeti “iki yüzlü siyaset” yapmakla suçlarken, CTP milletvekilleri Asım Akansoy ile Erkut Şahali Oğuz’a tepki gösterdi.

Dursun Oğuz, yasa değişikliklerinin hükümetin tek taraflı kararı olmadığını savundu. Oğuz, emlak ve inşaat sektöründen gelen talepler doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek, CTP’nin komite sürecindeki tavrını hedef aldı.

Muhalefetin sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde farklı, meclis kürsüsünde ise farklı konuştuğunu ileri süren Oğuz, “Sektörün sıkıntıları size anlatıldığında içeride başka konuşup bu salona gelip başka yaptınız” dedi.

Oğuz, yasa hazırlanırken CTP’nin önerilerinin de dikkate alındığını belirterek özellikle İskele, Tatlısu ve Esentepe bölgelerine ilişkin tartışmaları örnek gösterdi. CTP’nin önerilerinin kabul edilmesi halinde bazı bölgelerin imara kapanacağını savunan Oğuz, hükümetin bunun yerine “yüzde 3’lük kota” modeli üzerinde durduğunu söyledi.