Sekiz gençlik, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütü ile Gazimağusa Gençlik Meclisi ortaklığında düzenlenen “Söz Gençte” etkinliği, Gazimağusa’daki Çifte Mazgallar bölgesinde “Gençlerin Öncelikleri” temasıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte gençler, görüş, eleştiri ve önerilerini doğrudan karar alıcılara aktarma fırsatı buldu.

“Serbest Kürsü” formatında interaktif olarak düzenlenen etkinlikte, planlanan program kapsamında 15 genç konuşmacı söz aldı.

Her konuşmacıya üç dakikalık süre verilen etkinlikte gençler; eğitim, istihdam, barınma, çevre, sosyal yaşam, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı ve ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Etkinliğin amacı; gençlerin ülkenin geleceğine dair fikir, beklenti ve önerilerini doğrudan karar vericilerle paylaşabilecekleri sürdürülebilir bir diyalog platformu oluşturmak, gençlerin toplumsal ve siyasal süreçlere katılımını teşvik etmek ve gençlerin önceliklerinin kamu politikalarına yansıtılmasına katkı sağlamak olarak ifade edildi. Program sonunda öne çıkan görüş ve önerilerin raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılacağı belirtildi.

Organizasyon adına yapılan açıklamada, kısa sürede ve sınırlı bir hazırlık sürecine rağmen yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinliğin, gençlerin sesini doğrudan duyurabildiği güçlü bir platforma dönüştüğü vurgulandı. Açıklamada, “Farklı ve etkisi olan bir şey denemek istedik. Bu kez gerçekten söz gençteydi” ifadelerine yer verildi.

Etkinliğin gördüğü ilgi ve aldığı olumlu geri dönüşlerin önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, asıl hedefin yalnızca alkış almak olmadığı belirtilerek, gençlerin sesine gerçekten kulak verilmesi, ortak akılla çözüm üretilmesi ve gençlerin dışlanmadığı karar alma mekanizmalarında aktif şekilde yer almasının önemine işaret edildi.

Söz Gençte organizasyonunun, bir seri halinde düzenli aralıklarla farklı bölgelerde gerçekleştirilmesi ve gençlerin gerçek gündemine ışık tutması hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca gençlik politikalarına ilişkin iki somut öneri de paylaşıldı. Buna göre, beyin göçünün nedenlerini tespit edecek ve kısa, orta, uzun vadeli devlet politikaları geliştirecek bir “Adaya Dönüşü Teşvik Komisyonu” kurulması ile hükûmetler değişse dahi çalışmalarını sürdürecek, yasal statüye sahip ve gençlik politikalarına yön verecek bir danışma kurulu veya konseyinin hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

“Kaybedecek bir gencimiz daha yok” vurgusunun yapıldığı açıklamada, gençlik meselelerinin ortak sorumluluk anlayışıyla ele alınması gerektiği belirtilirken, organizasyonda emeği geçen tüm ekibe ve destek verenlere teşekkür edildi.

Etkinlik; Bağımsız Gençlik Derneği, Dijital Kültür Derneği, Genç GİKAD, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Mağusa Gençlik Merkezi Derneği, HASDER Gençlik Kulübü ve Gazimağusa Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlendi.