Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) istasyonlarında akü yedekliliği bulunmasına rağmen, ülke enerji altyapısında yaşanan kesintinin uzun sürmesi nedeniyle akülerin yetersiz kaldığını ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini açıkladı.

KKTCELL Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler yaptığı yazılı açıklamada, ada genelinde yaşanan enerji kesintileri nedeniyle bazı bölgelerdeki istasyonlarda ses ve internet hizmetlerini etkileyen kesintiler meydana geldiğini kaydetti.

“Tüm ekiplerimiz, istasyonlarımızın hizmet vermeye devam etmesi ve arızalara hızlıca müdahale edilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.” diyen Gürler, ayrıca, ek mobil jeneratörler ile sorun yaşanan istasyonlara müdahale edildiğini de belirtti.

Gürler, kesinti olan pek çok bölgede elektrik verilmeye başlandığını, KIBTEK’in arızayı gidermesine paralel olarak kısa süre içinde iletişimin kesintisiz devam edeceğini de vurguladı.