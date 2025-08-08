Güney Kıbrıs'ta Limasol Bölgesi'ne bağlı Omodos köyü civarında çıkan yangın kontol altına alınamıyor.

Omodos'ta devam eden yangın için itfaiye seferber edildi.

Rum İtfaiye Servisi, Omodos köyünde devam eden yangına müdahale etmek üzere seferber edildi.

İtfaiye araçlarının olay yerine ulaşması beklenirken, 5 uçak yangına müdahale ediyor.

Öte yandan yangının her geçen dakika büyüdüğü kaydedildi.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, bölgeye ilk ulaşan itfaiye ekiplerinin Omodos sınırındaki konutları koruduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarına beş uçak ve beş kara itfaiye aracı katılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı beş araç da söndürme çalışmalarına destek veriyor.