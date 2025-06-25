Kıbrıs’ın güneyinde İngiliz üsleri olan Akrotiri (Limasol) ve Andreas Papandreou Hava Üssü (Baf) bölgelerinde casusluk yaptığı iddia edilen Azerbaycan kökenli bir şahıs olağanüstü bir operasyonla tutuklandı.

Limasol’da Merkezi Polis Karakolu’na götürülen Azerbaycan’lı şüpheli eşi benzeri görülmemiş bir sorgu maratonuna aldı.

İran ve İsrail arasındaki savaş nedeniyle güneyde son haftalarda güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, ‘Casusluk’ suçlaması ile sorgulanan Azerbaycan kökenli şüphelinin cep telefonunda ve evinde gerçekleşen aramada polis birçok şüpheli emareye ulaştı.

Azerbaycan doğumlu Britanya pasaportuna sahip zanlının cep telefonundaki veriler ile profesyonel kameralar ve telefoto lenslerle çektiği hava üslerine ait fotoğrafları mercek altına aldı.

KKTC’DEN 90 GÜNLÜK VİZE…

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgide, güneyi alarma geçiren Azerbaycan kökenli zanlının Nisan ayında KKTC Havaalanından ülkemize 90 günlük vize ile giriş yaptığı öğrenildi. Şüpheli Lefkoşa’da bir geçiş kapısını kullanarak Kıbrıs’ın güneyine geçti, zanlı geçen Nisan ayından bu yana Güney Kıbrıs’ta ikamet ediyor ve istihbarat topluyordu.

Rum basınında yer alan haberlerde, Limasol’da tutuklanan Azerbaycanlı şüpheliyle ilgili olarak Kıbrıs polisi, soruşturmanın ciddiyeti ve sürecin selameti açısından resmi bir açıklama yapmıyor. Kıbrıs polisi, zanlının Akrotiri ve Andreas Papandreou hava üslerini detaylı biçimde izlediğini ve İsraillilere yönelik olası bir saldırı planı içinde olabileceğini düşündürüyor.