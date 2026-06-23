Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devlet sağlık hizmetiyle herhangi bir şekilde temas etmiş 364 bin 36 kişiye ait kişisel veriler, Türkçe’de “Karanlık Ağ” olarak da bilinen Dark web’deki bir hacker forumunda paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı’nı hedef aldığını belirten siber saldırganların 8 Ocak 2026’da paylaştığı dosyada 364 bin 36 yurttaşın; ad, soyadı, uyruk, kimlik numarası, pasaport numarası, yabancı kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, KKTC adresi, yurt dışı adresi, anne adı, anne soyadı, baba adı, baba soyadı, telefon numarası, Adapass aşı kodu ve okul bilgileri gibi son derece hassas veriler yer alıyor.

364 bin 36 kişiye ait kişisel verilerin Dark Web’e sızdırılmasıyla ilgili dün Mecliste konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bu bir iddia. Araştırıyoruz. Olma ihtimali var mı, var. Boyutu nedir, BTHK araştırıyor” dedi.

Arıklı, “Evet zaman zaman saldırılara maruz kalıyoruz. BTHK bunu çok fazla duyurmadan büyük ölçüde önlüyor. Ama gerçekten yetersiz kalıyor. Bu yüzden şimdi BTHK’nın altında ayrı bir siber güvenlik birimi oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’den destek istedik, önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanacak” dedi.

Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, ülkenin dijital güvenliğinin ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu belirterek, “Bu güvenlik meselesiyle ilgili yaptığınız çalışmalar yetersizdir.” dedi.

İncirli, devlet kurumları ve veri tabanlarının ciddi siber saldırılar altında olduğunu belirterek, bu tehditlere karşı yeterli önlem alınmadığını vurguladı.

“Devletimizin kurumları ve veri tabanlarımız şu an da siber saldırılar altında. Bunları önlemek için ne yapıyoruz? Bu sorunun cevabı çok önemli. Hükümet belli ki bu konularla çok ilgilenmiyor” diyen İncirli, son dönemde kamu kurumlarının sistemlerine yönelik saldırılara dikkat çekti.

“Bu saldırılar yapılıyor ve bu hackerler sistemlerimiz içinde yaşıyor. Bunun farkında bile değiliz. Bununla ilgili hükümetten çok ciddi bir çalışma beklerdim. Çünkü kişisel verilerimiz ve devletin güvenliğinin kimin elinde olduğunu biz bilmiyoruz. Öyle bir durumdayız” şeklinde konuşan İncirli, KKTC kurumlarının tamamının bu tür saldırılara açık olduğunu söyledi.