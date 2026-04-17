KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Kurash Wushu Federasyonu, kuruluşunun 49. yıl dönümünü düzenleyeceği görkemli bir gala gecesiyle kutlamaya hazırlanıyor.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, yarın akşam (Cumartesi) Girne’de Veranda Restorant’ta yapılacak.

Uluslararası alanda da önemli bir isim olan GTF Başkanı Linda Park’ın da katılacağı organizasyona ayrıca bazı bakanlar ve milletvekillerinin de katılması bekleniyor.

Gala gecesinde, federasyona bağlı beş farklı bölgeden seçilen toplam 100 başarılı sporcu, hakem ve antrenör ödüllendirilecek.

Başarılarıyla öne çıkan isimlerin onurlandırılacağı etkinlikte, KKTC’de dövüş sporlarının gelişimine katkı sağlayan isimler de takdir edilecek.

Federasyonun 49 yıllık köklü geçmişine vurgu yapılacak gecede, sporun birleştirici gücü ve geleceğe yönelik hedefler de ön plana çıkarılacak.