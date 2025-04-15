CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 13 Nisan Pazar günü Golf Federasyonu organizasyonuyla geniş bir katılım ile yağmurlu ve zor hava koşullarında gerçekleşen Besim Dental Open Golf Turnuvası Şampiyonu 38 Puan ile Gülay Garabli oldu.

Stableford formatında, Course Handikapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan ve kötü hava şartlarına rağmen birbirine yakın çok iyi skorların üretildiği turnuvada Keith Goddard 37 Puan ile Net İkincisi olurken, Walter Resch de 36 Puan ile turnuvanın Net Üçüncülüğünü elde etti.

Turnuvanın Gross Birincisi ise 21 Puan ile John Alexander Murray oldu.

Turnuvadaki diğer ödüller; Erkekler en uzun vuruş ödülünü Sam Bray, Kadınlar en uzun vuruş ödülünü Gülay Garabli alırken Bayrağa en yakın vuruş ödülünü de Olgun Emirzade kazandı.

Turnuva sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlara ödülleri; Turnuva Sponsoru Filiz Besim ve Besim Dental Clinic yetkilileri ile Golf Federasyonu ve CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC Golf Kulübü sahasında 20 Nisan Pazar günü aylık kulüp yarışması Monthly Medal yarışması gerçekleşecek.