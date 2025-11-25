Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Türk Dünyası STK’leri Dayanışma Forumu’na katılan KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı, Azerbeycan Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Cengiz Hüseyinzade ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan vekili ile birlikte genel sekreter, basın sözcüsü ve dışilişkiler sorumlusunun da bulunduğu görüşmede KKTC MOK Başkanı Kamalı’yı çok samimi bir ortamda kabul ettiler.

Azerbeycan Olimpiyat binasında samimi ve olumlu bir havada geçerken toplantının sonunda karşılıklı plaket ve hediyeler verildi.