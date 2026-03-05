Kıbrıs’a seyahat uyarı seviyesini yüksek risk seviyesine çıkaran ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına KKTC limanlarını kullanmamaları uyarısı yaptı.

‘’Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye dışında hiçbir ülke gibi, KKTC'yi tanımamaktadır’’ denilen uyarı belgesinde şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıs adasına giriş ve çıkışlar yalnızca Larnaka ve Baf havaalanlarından veya Limasol, Larnaka ve Baf deniz limanlarından yapılabilir.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Ercan Havaalanı veya kuzeydeki bir deniz limanı üzerinden giriş veya çıkışı yasal olarak kabul etmemektedir.

Ercan'dan adadan ayrılan ABD vatandaşları, gelecekte Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geri dönerken sorunlarla karşılaşabilirler.

Adanın kuzey limanına veya Ercan havaalanına giriş yaparsanız veya Kıbrıs Türklerinin yönetimi altındaki bölgede 90 günden fazla kalırsanız, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne girişiniz reddedilebilir.

ABD Büyükelçiliği, Kıbrıs Türklerinin yönettiği bölgedeki ABD vatandaşlarına yardım etme konusunda sınırlı yetkiye sahiptir.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti bu bölgeyi kontrol etmemektedir. Seyahat edenlerin planlarını yaparken bunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.