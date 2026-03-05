İran’dan ateşlenen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hava sahasına yönelmesi üzerine imha edilen balistik füzenin güzergahı ile ilgili iki çarpıcı iddia ortaya atıldı: Ya Adana’daki İncirlik Üssü’ne ya da Kıbrıs’taki İngiliz üslerine doğru ateşlenmişti…

Öğlen saatlerinde TC Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla “imha edildiği” duyrulan füze ile ilgili dikkat çeken iki farklı açıklama yayınlandı.

Fransa merkezli AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, İran'dan fırlatılan ve Türk hava sahasına doğru ilerleyen ancak NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füzenin hedefinin “Türkiye değil; Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nü hedef aldığını” söyledi. Cyprus Mail: “Hedef, Adana’daki İncirlik Üssü idi” Öte yandan Kıbrıs’ta yayın yapan Cyprus Mail gazetesi ise Hem Türkiye hem de Kıbrıs'taki istihbarat ve diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, füzenin hedefinin Adana’daki ABD tarafından da kullanılan İncirlik hava üssünü hedef aldığını yazdı. Gazete, bu bilginin doğrulandığını iddia etti. İki açıklama, kafalarda soru işaretlerine neden olurken, İran yönetiminden de dikkat çeken bir açıklama geldi. İran: “Sadece İran’a saldırı için kullanılan hedefleri vuruyoruz” İran Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada İran’ın hedef seçiminde askeri ölçütlere bağlı kaldığını kaydetti. Al Arabiya’ya konuşan bakanlık yetkilileri, İran’ın saldırılarında yalnızca İran’a karşı operasyonlarda kullanılan noktaların hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Tahran’ın sivilleri ya da sivil altyapıyı hedef almadığı vurgulandı.