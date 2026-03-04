ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı girişiminin ardından savaşın 4. gününde şiddetli patlamalar yaşanmaya devam ediyor.

Tahran'a yeni hava saldırıları başlatan İsrail üst düzey bir İranlı komutanı

vurduğunu açıkladı.

İsrail medyasının iddiasına göre yapılan son bombardımanda yeni atanan yeni İran Savunma Bakanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti. İran tarafı bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Al Arabiya'nın İran Devrim Muhafızları'na dayandırdığı habere göre geçici Savunma Bakanı olarak atanan General Seyyid Majid ibn al-Reza'nın öldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise, İsrail'in merkez şehirlerine yeni bir saldırı dalgası başlattı. Füzeler ve İHA'lar sebebiyle İran'da sirenler çalmaya başladı. Tel-Aviv'de çok sayıda patlama sesleri duyuldu. İsrail hava savunmasının iki füzeyi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Aynı anda Hizbullah da İsrail'e roketler ve İHA'larla saldırdı.. İsrail'in kuzeyindeki binalar saldırılar sebebiyle tahrip oldu. En az 4 kişi yaralandı.

Saldırı dalgası Körfez ülkelerine de yayıldı. Bahreyn'deki Al-Juffair hava üssünde patlamalar görüldü. Ümman ve Kuveyt'de de patlama sesleri duyuldu

İran füzeleri ve İHA'ları körfezdeki enerji üretim tesislerini hedef aldı, rafineriler ve petrol siloları İHA'ların hedefindeydi.

Bunun yanında İran, ABD bölgesel karargahı görevi gören Katar'daki El-Udeid üssünü vurduğunu bildirdi. Çok sayıda askeri öldürdüğünü iddia etti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve unsurlarını hedef alan yeni bir füze saldırısı dalgasında Katar'daki ElUdeid üssü, Bahreyn'in Manama kentindeki ABD askeri üssü ve Umman'ın Sultan Qaboos limanındaki bir Amerikan ticaret kompleksi saldırıya uğradı. Rapora göre, Manama'da ve Umman'ın Raysut limanındaki ABD mevzisinin yakınında şiddetli patlamalar duyuldu. İran, üsse büyük bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Aynı anda BAE'deki Fujairah Petrol Sanayi Bölgesi vuruldu.

İsrail de Tahran'daki İran Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ni hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Tahran Hastanesi de saldırılardan ağır hasar gördü. İran Kızılayı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldiğini aktardı.

İsrail Ordusu, dün Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef aldı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırısında İran liderini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi’nin Kum kentindeki bir binasının hedef alındığını bildirildi. Önceki gece de Uzmanlar Meclisi’nin Tahran’daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu.

İran medyası hava saldırılarında Tahran Mehrabad Havalimanı'nın vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Tahran'ın doğusundaki Hakimiye bölgesinin vurulduğu açıklandı. Öte yandan İsrail ordusu Tahran'da endüstri bölgesi ve Peyam Havalimanı çevresi için tahliye uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden yaptığı paylaşımda İran'a İsrail ile yapılan saldırı hakkında konuştu. Trump İran hakkında, "Hava savunmaları, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve liderlikleri yok oldu. Konuşmak istiyorlar. Ben de "Çok geç!" dedim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Ürdün'de görev yapan ve zaruri olmayan personellerini geri çekme kararı aldı. ABD ayrıca Kuveyt'teki elçiliğini bir sonraki duyuruya kadar kapadığını açıkladı.