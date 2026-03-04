İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattığını ve güçlerinin 'stratejik noktalarda' konuşlandığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail Ordusuna Lübnan'da ilerleme ve çeşitli noktaları kontrol altına alma yetkisi verildiğini söyledi. Lübnanlı bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İsrail birliklerinin Lübnan sınırının bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Lübnan ordusunun sınır boyunca en az yedi ileri harekat bölgesinden çekildiği belirtildi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 20'den fazla kasabaya tahliye emri verdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 40 kişinin öldüğünü ve 246 kişinin yaralandığını açıkladı.