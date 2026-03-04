ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Orta Doğu’da füzeler havaya fırlatılırken, hava trafiği neredeyse durdu ve on binlerce kişi bölgede mahsur kaldı. Bu durum, Birleşik Arap Emirlikleri’nin turizm ve finans üssü Dubai’yi doğrudan etkiledi. Lüks yaşamla anılan kent, kısa sürede tahliye merkezine dönüştü. Hafta sonu Dubai ve Abu Dabi havalimanlarının vurulması ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, ultra zengin turistleri ülkeden ayrılmak için harekete geçirdi.

Bölgeden ayrılmak isteyenler, normal tarifelerin iki katını ödeyerek 100 bin sterline (yaklaşık 4,5 milyon TL) ulaşan bedellerle özel jet kiralıyor. Havalimanlarının kapalı olması nedeniyle çok sayıda yerel uçağın yerde kalması, jetlerin farklı ülkelerden getirilmesini zorunlu kıldı. Bu durum kiralama maliyetlerini astronomik seviyelere çıkardı.

Hava sahasının kapatılması ve Flightradar24 verilerine göre günde 4 binden fazla uçuşun iptal edilmesi, binlerce yolcuyu mağdur etti.