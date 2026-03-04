Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Körfez bölgesinde yaşanan güvenlik endişelerinin ardından 61 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle ülkeyi terk etti

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın Körfez bölgesine de yayılması, Suudi Arabistan'daki yıldız futbolcularda da karşılık buldu. 41 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun jetinin, pazartesi akşam saatlerinde Suudi Arabistan'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e gittiği ortaya çıktı.

Basında ülkesi Portekiz'e döndüğü iddiaları yer alan Ronaldo'nun, Bombardier Global Express tipi uçağıyla pazartesi akşamı yerel saatle 21.00 civarında Riyad'dan kalkarak direkt olarak İspanya'ya uçtuğu öğrenildi.

KARİYER HEDEFİNE RAMAK KALDI

41 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da partneri Georgina Rodriguez ve 5 çocuğuyla birlikte yaşıyor. Bu sezon AlNassr formasıyla tüm kulvarlarda 26 maçta 2.235 dakika süre alan Ronaldo, 22 gol ve 4 asistle 26 gol katkısı verdi. Yıldız futbolcu, geçen günlerde yaptığı açıklamayla kariyerinin sonuna kadar Al-Nassr'da oynamak istediğini açıklamıştı. 41 yaşındaki hücumcunun kariyer hedefi olarak 1.000 gole ulaşmak istediği biliniyor. 965 golü bulunan Ronaldo'nun bu hedefine ulaşmasına 35 golü kaldı.