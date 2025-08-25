KKTC Kadın Güreş Takımı, Edirne Şahi Spor Kulübü Kadın Güreş Takımı ile ikili kamp yapmak üzere Serhat Şehri Edirne’de bir araya geldi.

KKTC Güreşi’nin gelişmesi ve potansiyelinin artması adına her zaman desteklerini esirgemeyen Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı, aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Sayın Şamil Doğu Delen’e teşekkürlerini sunan KKTC Güreş yetkilileri, 2025 yılında üçüncüsü düzenlenen kamp programları kapsamında sporculara ve antrenörlere dünya çapında şampiyonluk yaşamış güreşçiler ve deneyimli hocalarla çalışma imkanı sağladığı için minnettarlıklarını dile getirdi.

KKTC Güreşinin gelişmesi ve potansiyelinin artması için özveriyle çalışan KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Av. Kemal Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri de tebrik edilerek başarılarının devamı temenni edildi.

Kamp Kadrosunda Bulunan Kadın Antrenör ve Sporcular:

• Antrenör: Ferihan Yıldız

• Sporcular:

• Azra Akdeniz

• Ayşe Nur Öztürk

• Melisa Tekin

• Nisanur Aslan

• Firdevs Talay

• Zehra Arslan

• Beyza Ağcabay

KKTC Kadın Güreş Takımı, bu kamp sayesinde hem teknik hem de taktik anlamda önemli deneyimler kazanarak uluslararası arenadaki hedeflerine daha güçlü hazırlanmayı amaçlıyor.