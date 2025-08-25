Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 2025-2026 sezonuna, Peril Şadi Çift Erkekler ve Karma Çiftler Anı Turnuvası ile merhaba dedi.
Cumartesi sabahı Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Karma Çiftlerde Elif Töre-Cemal Kara ikilisi, Çift Erkeklerde ise Sertaç Savim-Cemal Kara ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Dereceler şu şekilde;
Karma Çiftler
1. Elif Töre – Cemal Kara
2. Özüm Özel – Dinç Türeray
3. Ecem Önder – Toprak Öztürk
4. Pelin Karşılı – Aziz Tunçay
Erkek Çiftler
1. Sertaç Savim – Cemal Kara
2. Dinç Türeray – Ali İleri
3. Cengiz İleri – Celal Çorba
4. Osman Yurtkan – Hasan Akmansoy
Dereceye giren sporcular ödüllerini, merhum Peril Şadi’nin kızı Aslı Şadi’nin elinden aldı.
Masa tenisinde sezon, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü "Aileler Yarışıyor" etkinliği ile devam edecek.