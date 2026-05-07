Girne eğlence hayatının gözde mekanı Colony Hotel bünyesindeki Misty Bar’da coşkulu geceler devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Misty Bar'da yine Kıbrıs'ın sevilen sanatçılarından Yahya Erenköy sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede Yahya Erenköy, güçlü sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla konuklara keyif dolu anlar yaşattı.

Repertuarında hem hareketli hem de duygusal parçalara yer veren başarılı sanatçıya Misty Bar’ı dolduran misafirler hep bir ağızdan eşlik etti.

Mekânı dolduran kalabalık, sanatçının söylediği her şarkıda tempo tuttu, eşlik etti, bol bol dans ederek unutulmaz bir eğlence yaşadı.