KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 2. Açık Alan U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları 21 Eylül'de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U -18 Olimpik Kız
1. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
2. Sahra Havutçu (KANTARA)
3. Hatice K. Altınbaş (EŞE)
U -18 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Asrın Harmancıklı (EŞE)
3. Bulut Rüstemoğlu (BAF)
U -18 Makaralı Kız
1. Eliz Hannas (LEFKE)
2. Zeynur Düzenli (BAF)
3. Aleyna Bakkal(EŞE)
U -18 Makaralı Erkek
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
U -21 Olimpik Kız
1. Gülay Araz (BAF)
2. Hayat Dönmez (MGA)
U -21 Olimpik Erkek
1. Mustafa Soygazi(BAF)
2. Mehmethan Bakkal (EŞE)
3. Okay Maşera (BAF)
U -21 Makaralı Erkek
1. Ekrem Başar (BAF)
Büyük Olimpik Kadın
1. Pervin Çerkez (KODOSD)
2. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)
3. Gülhanım Çakal (ASB)
Büyük Olimpik Erkek
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Erdem Yükselenler (KODOSD)
3. Borahan Yanardağ (KANTARA)
Büyük Makaralı Erkek
1. Uğur Hannas (LEFKE)