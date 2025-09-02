Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu almış olduğu karar sonrasında mazeret semineri yapılıyor. 2025-2026 futbol sezonunda görev yapacak olan antrenörlerin çalışma izni alabilmelerine olanak sağlama adına mazeret semineri yapılıyor.

Mazeret Semineri

Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetimi, iki yıl önce ilk kez yapılan mazeret semineri bu yılda yapma kararı aldı. Yeni başlayacak sezon öncesi (2025-2026) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerine katılamayan antrenörlerine bir şans daha vererek mazeret semineri yapıyor. Antrenörlerinin 2025-2026 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde Haziran 2025 ayında gerçekleştirilen Tamer Zeden antrenör gelişim seminerine katılamayan, Teknik Direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yeni bir fırsat daha verilerek 9 Eylül Salı günü mazeret semineri yapılıyor. Mazaret seminerine katılacak olan antrenörlerin 7 Eylül Pazar akşamına kadar 0548 864 88 88 cep numarasından Genel Sekreter Hişam Tarazi’ye kayıt yaptırmaları gerekiyor.

9 EYLÜL SALI GÜNÜ YAPILIYOR

Teknik Direktör, A, B, C ve Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılacağı mazeret semineri 9 Eylül 2025 Salı günü saat 10.00-17.00 arası Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda yapılacak.

SEMİNERE KATILMAYAN ANTRENÖRLER ÇALIŞAMAYACAK

Haziran 2025 ayında gerçekleştirilen Tamer Zeden antrenör gelişim seminerine katılamayan antrenörlere, liglerin başlamasına kısa bir süre kala KKTFAD

Sağlık sorunu yaşayan, yurtdışında bulunan, işlerinden izin alamadığından dolayı katılamayan antrenörlere bir şans daha verilerek 9 Eylül Salı günü yapılacak olan seminere katılmayan antrenörlerin kesinlikle bu yıl hiçbir ligde çalışma izni verilmeyecek.

ÇALIŞMA İZİNLER İPTAL EDİLECEK

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2025-2026 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu olduğu, liglerde görev alacak olan antrenörlerin bu seminere katılımları zorunlu tutulurken katılım gerçekleştirmedikleri takdirde KTFF yapılan görüşme neticesinde bu yılki çalışma izini verilmeyecek.