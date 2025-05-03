Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunmak amacıyla geliştirilen web tabanlı sistem KKTC e-Devlet Kapısı (e-KKTC) bu yıl tümüyle hizmete girecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TÜRKSAT'ın her yaştan ziyaretçiye hitap eden standı, ilgi gördü. Çocuklar etkinliklerde eğlenceli vakit geçirirken, TÜRKSAT yetkilileri ziyaretçilerin sorularını yanıtlayıp hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Şirket, bir süredir KKTC için devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunmak amacıyla geliştirilen web tabanlı sistem e-KKTC üzerinde çalışıyor. Bu platform ile KKTC vatandaşlarının kamu hizmetlerine güvenli, kesintisiz ve hızlı şekilde erişmesinin sağlanması amaçlanıyor.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-KKTC fikrinin Türkiye'deki e-Devlet'te başladığını söyledi.

Türkiye'deki dijital dönüşümün doğal sonucu olarak oluşturulan e-Devlet Kapısı'nın TÜRKSAT sorumluluğunda geliştirilip işletildiğini ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Burada edindiğimiz deneyim çok önemli. Yıllardır çalışan çok sağlam bir altyapımız var. 8500'ün üzerinde hizmetin sunulduğu çok geniş yelpazede bir dijitalleşme söz konusu. Bunun bir benzerini, KKTC'nin dijitalleşmesini sağlamak üzere e-KKTC Projesi'ni yürütüyoruz. Hemen hemen Türkiye'deki bütün fonksiyonları hatta daha fazlasını içeren, önemli bir kısmı da kullanımda olan projenin son aşmasına gelmiş durumdayız. Burada da pek çok servis veriliyor. Bu yıl içinde tamamen hizmete girmesini hedefliyoruz. Bu bir devletin topyekun dijitalleşmesi anlamına geliyor. Bunu da ilk defa kardeş ülkemiz KKTC'de yapıyor olmaktan çok memnunuz. İnşallah örnek olur, başka ülkelerde de yapmak istiyoruz. İlk örnek ve başkaları da bunun arkasından gelecektir diye düşünüyoruz."

Atalay, e-KKTC'nin Türkiye'deki deneyimlerden geliştirildiğinde işaret ederek, "Türkiye'deki hizmetlerden daha fazlası bile söz konusu oldu. Bizde verilmeyen bazı hizmetler e-KKTC'nin kapsamına alınmış vaziyette. Oldukça kapsamlı bir proje." dedi.

- Teknoloji ithalatından teknoloji ihracatına

Türkiye'nin teknolojide çok önemli bir mesafe kat ettiğini vurgulayan Atalay, artık teknoloji ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna gelindiğini dile getirdi.

Atalay, Türk halkının teknolojiyi çok sevdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"En son teknolojiyi kullanıyoruz, bunu cep telefonlarından anlamak mümkün. Başka alanlarda da öyle. TEKNOFEST'ler de buna çok önemli katkı sağlıyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST. Bu vesile ile her yaştan insana bu teknolojilere dokunması sağlanıyor. Gençlere özellikle kendi kariyer yollarını çizmesi için bir ufuk açıyor. Bu vesile ile teknolojiye meraklı gençlerimizi TEKNOFEST'lere davet ediyorum. Burada neler yapılabildiğini görsünler. Belli yaşın üzerindekileri de Türk insanının, kendi evlatlarının neleri başardığını görebilmeleri için önemli bir platform."

"Türk öğün, çalış, güven" sözünün TEKNOFEST'te yerini bulduğunu belirten Atalay, "Biz hem övünüyoruz hem kendimize güveniyoruz. İnşallah Türkiye uzun vadede değil çok yakın zamanda özellikle teknolojik anlamda çok farklı yerlerde olacaktır. Türkiye ihracatla büyümeye çalışan bir ülke. Kilogram başına ihracatımızı, katma değerimizi artırabilmemiz için cari açığımızı azaltabilmemiz için neredeyse tek yol var o da teknolojiye sarılmak. Bu vesile ile gelecekten çok ümitli olduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.