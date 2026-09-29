Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Serman Yiğit, yıllarca eğitim alan, sınavlara hazırlanan ve emeğiyle bir gelecek kurmaya çalışan gençlerin hakkı ve kamu sağlığının, “acil personel ihtiyacı” başlığı altında seçim hesaplarına feda edilemeyeceğini belirtti.

Yiğit yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından, seçim yasaklarına bir hafta kala, yalnızca iki günlük “göstermelik” bir başvuru süresi tanınarak 90 kişinin “geçici sağlık çalışanı” adıyla işe alındığını ileri sürerek, “Bu alenen seçime yönelik ‘yandaş istihdamı’ uygulamasıdır ve kabul edilemezdir.” dedi.

Yiğit, söz konusu münhalin, hükümetin seçimi kazanmak uğruna kamunun tüm kaynaklarını seferber ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu savundu.

Kamu hizmetine istihdam edilmiş ve görev yerine gitmediği halde kamudan maaş çektiği KTAMS’a bildirilen yaklaşık 70 kişi hakkında talep ettikleri araştırma ve soruşturmanın sonuçlanmadığını belirten Yiğit, kamu kaynaklarının seçim kazanmak uğruna israf edilmeye devam edildiğini öne sürdü.

“Sağlık hizmetlerine torpille ve liyakat dışı yöntemlerle istihdam yapılması, yalnızca kamu görevine alımda fırsat eşitliğini ve adalet ilkesini hiçe saymakla ve mali yükü artırmakla kalmamakta; aynı zamanda sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürerek, halk sağlığını riske atmaktadır.” diyen Yiğit, sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacının, seçim hesaplarına göre değil, nitelik, liyakat ve kamu yararı gözetilerek karşılanması gerektiğini kaydetti.

“Kamuda işe girmenin yolu siyasi bağlantılardan geçemez.” diyen Serman Yiğit, Sağlık Bakanlığı’na, bu karardan vazgeçme ve kamu hizmetlerinde niteliği gözeterek, personel ihtiyacını Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınav ve şeffaf değerlendirme süreciyle karşılama çağrısı yaptı.