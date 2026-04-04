Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Telsim 30’uncu yıl konserine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konser dün akşam Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da KKTC CSO’nun iletişim sponsorluğunda KKTC Telsim’in 30’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlendi.

Gecede konuşan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, temel hedeflerinin ülke değerlerine sahip çıkmak olduğunu vurgulayarak, Telsim’in 30’uncu yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüz, emeği geçen herkese teşekkür etti.