Lastik patlayınca kontrolden çıktı

Dörtyol mevkiinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir sebeple lastiği patlayan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yol kenarında bulunan büyük Trafik tabelasına çarparak durabildi.

Tabela aracın üzerine devrildi

Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan tabela, içerisinde yolcuların bulunduğu aracın üzerine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Araçta bulunan ve devrilen tabelanın etkisiyle yaralanan kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme başlatırken, tabelanın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.