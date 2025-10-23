KKTC Cimnastik Federasyonu, sporcularının sağlığını güvence altına almak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile resmi sağlık sponsorluğu protokolü imzaladı. Protokol, Kıbrıs Araba Müzesi’nde gerçekleştirilen törende, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun imzaları ile yürürlüğe girdi. Böylece, daha önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve KKTC Avcılık Federasyonu’nun sağlık sponsoru olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, şimdi de KKTC Cimnastik Federasyonu’nun resmi sağlık sponsoru oldu.

Yeni dönemde KKTC Cimnastik Federasyonu, pek çok spor dalında olduğu gibi cimnastikte de profesyonel sporculara lisanslama aşamasında tam kapsamlı sağlık raporu alma şartı getirdi. İki kurum arasında hayata geçirilen iş birliği kapsamında, sporcuların kapsamlı sağlık taramaları Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde yapılarak raporları federasyona iletilecek. Sporcuların sağlık taramaları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin tam donanımlı altyapısı ve yetkin hekim kadrosu ile gerçekleştirilecek.

CİMNASTİĞİN SAĞLIĞI YAKIN DOĞU GÜVENCESİNDE!

Kıbrıs Araba Müzesi’nde, KKTC Cimnastik Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi arasında imzalanan resmi sağlık sponsorluğu anlaşması ile bir yıl boyunca, sporcuların antrenmanlar, müsabakalar ve şenliklerde yaşayabileceği olumsuz durumlarda; ambulans hizmeti, ilk yardım, hastane kontrolleri ve olası ameliyatlar dahil tüm sağlık hizmetleri Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri tarafından ücretsiz olarak verilecek. Öte yandan, sporculara genetik yetenek testleri uygulanarak bireysel potansiyellerinin belirlenmesi ve gelişimlerinin bilimsel yöntemlerle desteklenmesi sağlanacak.

Sağlık kontrollerine ek olarak, federasyona bağlı tüm sporcular: diş tedavilerinde yüzde 50, spor dışı genel sağlık hizmetlerinde ise yüzde 20 indirim avantajından yararlanacak. Ayrıca, kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler de genel sağlık hizmetlerinde yüzde 20 indirimle yararlanacak. Sporcular ve federasyon üyeleri, Yakın Doğu Spor Kulesi ve Yakın Doğu Olimpik Yüzme Havuzu’ndan da yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Hasan Sapsızoğlu: “Sporcularımızın sağlıklarının profesyonel bir şekilde takip edilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile hayata geçirdiğimiz iş birliği bu yönde attığımız çok büyük bir adımdır.”

Cimnastiğin, küçük yaşlardan itibaren başlanması gereken disiplin, denge ve güç gerektiren bir spor olduğunu vurgulayan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Sporcularımızın fiziksel gelişimleri kadar sağlıklarının da profesyonel bir şekilde takip edilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile hayata geçirdiğimiz iş birliği bu yönde attığımız çok büyük bir adımdır” ifadesini kullandı.

“Bu protokol sayesinde tüm sporcularımız düzenli sağlık taramalarından geçecek ve olası riskler erken dönemde tespit edilebilecek. Ayrıca diş, genel sağlık ve sporcu gelişimini destekleyen alanlarda sağlanan indirimler de önemli bir kazanım olacaktır” diyen Sapsızoğlu, “Bu güçlü adım, hem sporun güvenliğini artıracak hem de ülkemizdeki cimnastik kültürünü daha profesyonel bir zemine taşıyacak. Yakın Doğu Oluşumu’na spora verdiği destek için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. İRFAN SUAT GÜNSEL: “BU PROTOKOL, SADECE BİR SPONSORLUK DEĞİL; SPORA, GENÇLİĞE VE SAĞLIKLI BİR GELECEĞE YAPILAN ORTAK BİR YATIRIMDIR.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise yaptığı açıklamada kısa süre önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve KKTC Avcılık Federasyonu’nun sağlık sponsorluklarını da üstlendiklerini hatırlatarak “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak ülkemizde sporun bilimle buluştuğu bir anlayışı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Avcılık Federasyonu’nun ardından Cimnastik Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sporcu sağlığının her aşamada güvence altına alınması açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Gelişmiş tanı merkezlerimiz, uzman hekim kadromuz ve sporcu sağlığına yönelik altyapımızla, genç sporcuların fiziksel kapasitelerini bilimsel yöntemlerle destekleyeceğiz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu protokol, sadece bir sponsorluk değil; spora, gençliğe ve sağlıklı bir geleceğe yapılan ortak bir yatırımdır. KKTC Cimnastik Federasyonu ve tüm sporcularımıza başarı ve sağlık dolu bir sezon diliyorum” dedi.