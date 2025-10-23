Lefkoşa Darts Birliği (LDB) tarafından organize edilen, ferdi ligin altıncı ayağı yapıldı. Organize edilen darts turnuvası başlarken gece başın da Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı yaptığı açılış konuşmasın da organize edilen turnuvanın centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

Organize edilen turnuvada Mehmet Sümer şampiyon olurken, Tan Ersözer ikinci, Dino Wyatt üçüncü, Latif Emiroğluları dördüncü oldu. Turnuvanın enlerinde en yüksek sayı atan 180 ile Mustafa Behlül 2x180 olurken, en az darts’ta bitiren 17 ok ile Boğaç Evren, en yüksek sayıdan bitiren 120 sayı ile Latif Emiroğluları oldu. Gece sonunda ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini, Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı ve birlik genel sekreteri Emre Karakulak taktim etti.