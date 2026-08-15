Dernek genel merkezinde düzenlenen turnuva, üyeler ve tavlaseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Turnuvada şampiyonluğu Mehmet Çörekçioğlu, ikinciliği Raif Uzkan, üçüncülüğü Hasan Taçoy, dördüncülüğü Şükrü Dipdere elde etti.

Turnuva sonunda dereceye girenler kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, Dernek Başkanı Mustafa Taş, "Derneğimizin eski Başkanı Ali Ecesoy’un kıymetli babası Merhum Önder Ecesoy’un aziz hatırasına ithafen düzenlenen etkinlikte, vefa, dostluk ve birlik duyguları ön plana çıktı. Merhum Önder Ecesoy’u rahmet ve özlemle anıyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.