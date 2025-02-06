Türkiye U14 Kızlar 4. Bölge Şampiyonası Beyaz Grup’ta mücadele eden U14 Karması, grubundaki son karşılaşma olan Akşehir Umut karşılaşmasını kazanarak gruptan çıkma başarısı gösterdi.

Karaman’da yer alan şampiyonada U14’ler rakibini 11-2, 26-7, 39-17 ve 44-28’lik periyotlarla mağlup etti. Puanını 5 yapan U14 Karması, Mega Basketbol’un averajla ardından ikinci oldu ve gruptan çıktı.

U14 Karması ilk maçında Mega Basketbol’a 60-34 mağlup olmuş, ikinci maçında Melikgazi Kayseri Basketbol’u 43-19 ve son olarak Akşehir Umut’u 44-28 mağlup etmeyi başarmıştı.

Puan Durumu O G M A Y P

1. Mega Basketbol 3 2 1 159 126 5

2. KKTC 3 2 1 121 107 5

3. Meligazi Kayseri 3 1 2 104 133 4

4. Akşehir Umut 3 1 2 112 130 4