Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liseler arası Genç Kızlar Futbol Birinciliği tamamlandı. Liseler arası Genç Kızlar Futbol Birinciliği finalinde Polatpaşa Lisesi Kız Futbol Takımı ile Lapta Yavuzlar Lisesi karşılaştı.

Canbulat Stadında oynanan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1 – 1 berabere tamamlandı. Seri penaltı vuruşları sonunda Lapta Yavuzlar Lisesi’ni 3 – 2 mağlup ederek şampiyon olan Beden Eğitim öğretmenleri Hüseyin Özbilen ve Gamze Özyıldız Meder’in çalıştırdığı Polatpaşa Lisesi Kız Futbol Takımı, büyük coşku yaşadı.