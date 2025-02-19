Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları bölümü tarafından organize edilen Liseler Arası Erkekler Futbol Finalinde Namık Kemal Lisesi(NKL), Bekirpaşa Lisesi’ni 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanan final maçında baştan sona üstün bir oyun sergileyen NKL, bulduğu iki golle şampiyon olarak KKTC’yi Türkiye’de temsil etmeye hakkı kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Kılıç Ali Kahraman ve Ömer Albayrak yönetimindeki NKL takımı futbolcuları, maçın ardından büyük sevinç yaşarken, şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte kutladı.