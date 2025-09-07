KKTC Badminton Federasyonu, bu yıl 23'üncü kez düzenlenen Dr.Fazıl Küçük Spor Oyunlarında U13 Çiftler Şampiyonasını gerçekleştirdi.

6 Eylül Cumartesi günü Güzelyurt Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda çekişmeli maçlarla izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Oynanan maçlar sonunda kızlarda ve erkeklerde dereceye girenlere gecenin sonunda Spor Dairesi Müdürü Mustafa SÜTCÜ ve Spor Dairesi görevlileri tarafından ödülleri verildi. Bu gece Federasyonumuz karışık çiftlerle devam edilecek olan Dr. Fazıl Küçük oyunlarında tüm sporcuları tebrik eder başarılar dileriz.

ÇİFT KIZLARDA DERECEYE GİRENLER;

1. Mira Gök- Beril Esenlik

2. Birkem Töre-Düşüm Eriz

3. Pervin Karaoğlan-Ümral Özkan

3. Vasfiye Yolcu-Dinara Soltanov

ÇİFT ERKEKLERDE DERECEYE GİRENLER;

1. Deniz Tenekeci-Rüzgar Uğurluay

2. ⁠Ali Dilekçi-Rüzgar Dellaloğlu

3. ⁠Galip Günsel-Uraz Oyal

3. Çınar Aşkın-Asil Erbulut