Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu etkinliklerine 2025-2026 sezonuna, 23. Dr. Fazıl Küçük Spor oyunları ile devam etti.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, bu yıl 23'üncü kez düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarında U19 Ferdi Klasman Turnuvasını gerçekleştirdi.
6 Eylül Cumartesi günü Güzelyurt Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda U19 Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı ve izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Oynanan maçlar sonunda kadınlarda Özüm Özel, erkeklerde ise Ali İleri şampiyonluğa ulaştı.
Kadınlarda dereceye girenler;
1. Özüm Özel (GAÜ)
2. Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)
3. Liva Çevik (GAÜ)
4. Ayşe Çubukçu (GAÜ)
Erkeklerde dereceye girenler;
1. Ali İleri (LAÜ)
2. Kaan Ali (LAÜ)
3. Toprak Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)
4. Doğukan Dorak (LAÜ)