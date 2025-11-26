Girne’ye bağlı Dağyolu köyünde meydana gelen olayda kızının ziynet eşyalarını çalıp satmakla suçlanan Nergiz Kılıçarslan Soykır dün mahkemeye çıkarıldı.

10 adet bilezik, 1 adet kolye ve bir çift emanet küpeyi satmakla suçlanan Soykır hakkında kızının şikâyeti devam ediyor.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Boğaz Karakolunda görevli polis, zanlının ‘Sirkat’ suçundan tutuklandığını söyledi. Kızının saklaması için verdiği altınları sirkat etmekle suçlanan zanlı hakkında şikâyetin devam ettiğini ifade eden polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, kayıp ziynet eşyaların olduğuna dikkati çekerek zanlı Soykır’ın poliste soruşturma maksatlı 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.