Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bu sabah 06.30 sıralarında Osman Ozan Tabak (E-55), yönetimindeki GL 621 plakalı salon araçla, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Polis kazada ölüm ya da yaralanma olmadığını bildirdi.
- Aracıyla elektrik direğine çarpan şahıs yaralandı
Yine bugün saat 08.15’te Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda Mustafa Kavurma (E-46) yönetimindeki VZ 874 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve elektrik direğine çarptı. Yaralanan sürücü Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.