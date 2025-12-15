Lefkoşa’da geçen cuma günü Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri tarafından yapılan aramada, 3 şahsın tasarrufunda yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olarak aranan İ.Y (E-30) dün tespit edilerek tutuklandı.

-Aranan hırsızlık zanlısı Ercan’dan girişte yakalandı

Ercan Havalimanı’nda 25 Ekim’de bir yolcuya ait el çantasının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak aranan H.S (E-51) dün aynı hava limanından ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polis çalınan çantada 2000 ABD doları, bluetooth kulaklık, gözlük ve elektronik sigara bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Kanunsuz avlanma…

2025 Yılı Büyük Av Mevsimi kapsamında yapılan kontrollerde, H.B’nin (E-23) Güneşköy’de, “53”, H.Ş’nin (E-49) ise Ergazi - Turnalar arasındaki “14” numaralı ava kapalı bölgelerde kanunsuz avlanırken suçüstü yakalandığı açıklandı.

Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

-KKTC’de ikamet izinsiz kalan 2 kişi tutuklandı

KKTC genelinde yapılan denetimlerde, ikamet izinsiz ülkede bulunduğu tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis bahse konu şahısların tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık…

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de dün 3 ayrı olayda alkollü şahıslar çevreye rahatsızlık verdi.

Değirmenlik - Haspolat ana yolu üzerinde N.A( K-28) alkollü içki tesiri altında trafik kazası yaptığından kendisine işlem yapıldığı gerekçesiyle, Gazimağusa’da eski Hastane Yolu üzerinde M.K (E-40), alkollü içki tesiri altında araç kullanması üzerine polis tarafından kendisine ceza kesildiği gerekçesiyle ve Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde V.Z.B (E-48) alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı. Ayrıca, V.Z.B’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.

-Serdarlı’da araç yangını…

Serdarlı’da Ecevit Caddesi üzerinde, dün seyir halindeki ZE 055 plakalı salon araçta motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Araç tamamen yanarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.