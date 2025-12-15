Mağusa’da görev yapan tanınmış Kadın Doğum Uzmanı Doktoru isminin baş harfleri M.B., “cinsel saldırı” suçundan itham edilerek, geçtiğimiz Cuma günü Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa'da, 10 Aralık’ta yaşandığı öne sürülen olayın, Doktor M.B.’nin uzun yıllardır hizmet verdiği ve kamuoyunda tanınan bir doğum kliniğinde meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre, aynı klinikte çalışan 26 yaşındaki bir hemşire, mesai saatleri içerisinde rızası olmaksızın vücuduna temas edilerek cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Edinilen bilgilere göre, Doktor M.B.’nin muayene odasında bacaklarının ağrıdığı gerekçesiyle hemşireden kendisine krem sürmesini istediği sırada olayın gerçekleştiği iddia edildi. Hemşirenin yaşananların ardından durumu yetkili mercilere bildirdiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen Doktor M.B., 12 Aralık Cuma günü mahkemeye çıkarıldı. Savcılık, dosyanın ciddiyetine işaret ederek soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Mahkeme, yargılama süreci tamamlanıncaya kadar Doktor M.B.’nin teminata bağlanarak serbest bırakılmasına karar verdi.