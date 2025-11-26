Türkiye’de ‘sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlarından aleyhinde 300 yıl hapis cezası çıkan Fatih Fidan, yasa dışı yollardan giriş yaparak Kıbrıs’ın kuzeyine sığınmak istedi. Taşucu’ndan Girne Turizm Limanına gelen ‘Beşparmak’ isimli gemi ile adaya giriş yapan zanlı Fidan, muhaceret işlemlerini yaptırmadı. Zanlının Türkiye’de hakkında kesinleşmiş 300 yıl hapis cezası olduğunu öğrendi. Girne’de önceki gün tespit edilen Fatih Fidan ‘Kanunsuz giriş’ suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının önceki gün saat 12.00 sıralarında yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlı Fidan’ın soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının soruşturmanın selameti için zanlı Fatih Fidan’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi