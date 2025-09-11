KKTC Cimnastik Federasyonu, Antalya’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Yıldız – Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasına katılacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesinde, 5 sporcu, 2 de antrenör yer alıyor. 7 kişilik kafilede antrenör olarak Berk Aydoğan ve Türkay Özata yer alırken, sporcular Tülay Sevem Merteroğlu, Nisan İlkan, Ayşe Necatigil, Kiana Rezaei ve Kaleria Pankratova, Antalya’da yarışacaklar.

Sapsızoğlu: Her kategoride temsil edilmenin gururunu yaşıyoruz

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı paylaşımla, Artistik Cimnastik Yıldız – Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasında yarışacak takımımıza başarılar diledi.

Hasan Sapsızoğlu, “Böyle önemli bir şampiyonada yer alan tüm sporcularımıza başarılar dilerim. Her kategoride temsil edilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu da gösteriyor ki doğru yoldayız.” İfadelerini kullandı.