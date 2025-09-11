KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 Sezonu 24 Eylül Çarşamba akşamı Saat 18.00 de Akdeniz Spor Birliği -Şahlanspor U17 Kızlar A Grubu müsabakası ile başlıyor.

25 Eylül Perşembe akşamı U17 Kızlar A ve B Grubu karşılaşmaları oynanacak.

27 Eylül Cumartesi U13 Kızlar A ve B Grubu ilk müsabakaları oynanacak.

29 Eylül Pazartesi Büyük Bayanlar da ilk hafta karşılaşmaları oynanacak .

2025-2026 Sezonunda U13 Kızlar ve U17 Kızlarda takımlar A ve B Gruplarında olmak üzere iki farklı grupta mücadele edecek. U13 Kızlar da 9 , U17 Kızlarda 10 takım Final Four vizesi arayacak.

7 Takımın katılımı ile başlayacak olan Büyük Bayanlar ligi 29 Eylül Pazartesi akşamı başlayacak.

Devam eden sürece U17 Erkekler, Büyük Erkekler , U15 Kız ve Erkekler Ligi, U19 Kız ve Erkek Ligleri ile devam edilecek.

24 Eylül de başlayacak olan Lig müsabakalarının Nisan ayı sonunda tamamlanması planlandı.