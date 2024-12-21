Başman Grup şirketinin üst düzey yetkilisi olarak görev yapan Sanık Çağkan Neşeli ve E’ler piliç Direktörlerinden sanık Erçin Çoban “Kişilerin Kişisel verilerine ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek” suçlaması ile ilgili olarak yargılandıkları davalardan suçlu bulunup mahkûm edildiler.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç’in huzurunda görüşülen davada sanıklar Erçin Çoban ve Çağkan Neşeli aleyhlerine getirilen “Kişilerin Kişisel verilerine ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek” suçlamasını kabul etti. Yargıç sanıkları yargılandıkları kişisel verileri ifşa suçundan suçlu bulup mahkûm ettiğini açıkladı. Yargıç, sanıklara ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanıkların mahkûm olduğu suçun 3 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu ifade etti.

Mahkemelerin bu tür suçlara caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini kaydeden Yargıç Bilgeç, sanıkların aleyhlerindeki ithamı kabul edip, mahkemeden özür dilemelerini ise lehlerine değerlendirdi. Bilgeç, tüm olgular ışığında sanıklara hürriyeti bağlayıcı bir ceza yerine para cezası vermeyi uygun ve adil bulduğunu belirterek mahkûm oldukları davalardan 12’şer bin TL para cezasına çarptırdığını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu:

25 Nisan 2022 tarihinde KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile KKTC Fenerbahçeli İş insanları Derneği’nin yetkililerinin Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirmiş olduğu toplantının ardından bahse konu mekanın güvenlik kamera kaydını sanık Erçin Çoban usulsüz bir şekilde telefon ile kayda almış ve sanık Çağkan Neşeli ile istişare içerisinde bulunarak sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşıldığını ve toplantıda bulunan yetkililerin resminin üzerine ok çıkartıp isimlendirdikten sonra yasadışı bir toplantı iması yaratıp hedef gösterilmesi üzerine konu şahıslar polise şikâyetçi olmuştu.