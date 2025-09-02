Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Teknecik Elektrik Santrali’nde gündeme gelen klor gazı konusuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Başkan Kırok, firmanın, cuma gününden itibaren bölgede çalışmalarına başladığını aktardı. Belediye zabıta ekipleri, polis, sivil savunma, Girne Kaymakamlığı, Kıb-Tek yetkilileri ve itfaiye ekipleri ile yapılan istişarelerin ardından gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Açıklamada, klor gazı sızıntısı ile ilgili basında çıkan haberlere değinilerek, sağlık açısından herhangi bir tehlike bulunmadığı ifade edildi. Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, sızan klor gazı yok.

Başkan Kırok, firmanın çalışmalarını halen sürdürdüğünü ve son kalan tüplerin boşaltma işleminin ardından işlemlerin cuma gününe kadar tamamlanacağını ilettiklerini açıkladı. Ayrıca, saat 15.30 civarında yapılan son ölçümlerde herhangi bir klor gazı sızıntısı tespit edilmediği, ilgili şirket tarafından bildirildi.