Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 13.haftası tamamlandı.

Kırmızı Grupta Aslanköy, Beyaz Grupta ise Ozanköy liderliklerini sürdürdüler.

KIRMIZI GRUP

UG Tuzlaspor-Türkmenköy:     3 – 2

NC Dörtyol-Yenierenköy:        7 – 0

Pile-Kaplıca Karadeniz 61:       1 – 1

GG Akova Vuda-Düzova:        3 – 1

Aslanköy-BT Güvercinlik:        3 – 1

BEYAZ GRUP

A.Gaziveren-Ortaköy:              1 – 1

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Girne H.Evi-Denizli:                3 – 2

Ozanköy-Baf Ü.Yurdu:            1 – 1

Ağırdağ B.-Karaoğlanoğlu:       0 – 0