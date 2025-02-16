Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 13.haftası tamamlandı.
Kırmızı Grupta Aslanköy, Beyaz Grupta ise Ozanköy liderliklerini sürdürdüler.
KIRMIZI GRUP
UG Tuzlaspor-Türkmenköy: 3 – 2
NC Dörtyol-Yenierenköy: 7 – 0
Pile-Kaplıca Karadeniz 61: 1 – 1
GG Akova Vuda-Düzova: 3 – 1
Aslanköy-BT Güvercinlik: 3 – 1
BEYAZ GRUP
A.Gaziveren-Ortaköy: 1 – 1
Girne H.Evi-Denizli: 3 – 2
Ozanköy-Baf Ü.Yurdu: 1 – 1
Ağırdağ B.-Karaoğlanoğlu: 0 – 0