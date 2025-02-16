Stadyum: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hasan Baldan, Hazar Özen

Çanakkale: Mehmet Kızılörs, Hakan, Arda, Eray, Ekrem, Mustafa Gök, Mehmet Özsoy (89.Dk Kayra), Deniz, Emrah, Özel (55.Dk Gökdeniz), Osman (86.Dk Hasan Yürekli)

Hamitköy: Raif, Altan (68.Dk İlker), Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan (46.Dk David), Emre Uysal, Berkay, Mehemt Yapıcıel, Hasan Karahüseyin (90.Dk Emre Ateş), Cuma

Goller: 9.Dk Emrah Avcı (Çanakkale)- 12.Dk Mehmet Yapıcıel, 53.Dk Salih Sakallı, 87.Dk Berkay (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 19. Hafta maçında Çanakkale TSK, Hamitköy ŞHSK’yı konuk etti.

Muharrem Döveç Stadında oynanan Çanakkale TSK – Hamitköy ŞHSK maçını Hüseyin Eyyüpler yönetti. Çimleri maç öncesinde az da olsa biçilen zeminde 2 takım da atak oyunu tercih etti. Çanakkale 9. dakikada Emrah Avcı ile 1 – 0 öne geçerken, 12. dakikada Mehmet Yapıcıel skoru dengeledi. 1 – 1 İlk devrenin son anlarında Çanakkale net pozisyonu değerlendiremezken devre 1 – 1 sona erdi.

İkinci devrede Hamitköy daha etkili oynadı. Organize ataklar yapan konuk ekip 53’te savunmadan ileriye çıkan Salih Sakallı’nın golüyle öne geçti. 1 – 2

87’de Berkay klas bir vuruşla skoru belirledi. 1 – 3