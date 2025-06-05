Kırıkkale Köy Kadın Kursu’nda bir yıl boyunca üretilen ürünlerin yer aldığı sergi dün akşam açıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler, Kırıkkale Muhtarı Cemal Gürsel Osmanoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden Günay Kocabaş ve kurs öğretmeni Şerife Gökşah gerçekleştirdi.

Sergide, çeşitli tekniklerle kumaşlara işlenen el işleri, incilerden yapılan çanta ve kolyeler, çimentodan tasarımlar, sulu boya çalışmaları ve 40 yama yatak örtüsü gibi pek çok ürün beğeniye sunuldu.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kırıkkale Köy Kadın Kursu’nun artık kendine ait bir binaya kavuşacağını müjdeleyerek, çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra binanın açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.