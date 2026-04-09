Cumhuriyet Meclisi’nde hayat pahalılığı yasa tasarısı görüşülürken Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu da söz alarak hükümetin politikalarını savundu. Amcaoğlu, özellikle akaryakıt fiyatları ve küresel gelişmeler üzerinden eleştirilere yanıt verdi.

Amcaoğlu, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini belirterek, petrol fiyatlarındaki sert artışlara dikkat çekti. Brent petrolün kısa sürede 60 dolardan 118–120 dolar seviyelerine çıktığını ve bunun dünya genelinde yüzde 90’lara varan artışlara yol açtığını söyledi.

Bu süreçte hükümetin zam yapmamak için çaba gösterdiğini ifade eden Amcaoğlu, son üç haftada akaryakıt fiyatlarında artış yapılmadığını belirtti. KKTC’de dizel fiyatının yaklaşık 60 TL seviyesinde olduğunu, Türkiye’de 90 TL’nin, Güney Kıbrıs’ta ise daha yüksek seviyelerin görüldüğünü aktardı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ekonomiye doğrudan yansıdığına işaret eden Amcaoğlu, küçük ve ithalata bağımlı ada ekonomilerinde bu etkilerin daha yoğun hissedildiğini vurguladı.

Küresel kriz dönemlerinde ekonomik daralmaların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Amcaoğlu, Rahip Brunson süreci ve pandemi döneminde de benzer tedbirlerin alındığını hatırlattı. Gelirlerin ciddi şekilde düştüğü dönemlerde hükümetlerin alternatif çözümler üretmek zorunda olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, hayat pahalılığı düzenlemesinin de bu çerçevede ele alınması gerektiğini belirterek, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti. Sendikalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda, öngörülemeyen savaş koşullarında hem mali yapının korunması hem de çalışanların hak kaybı yaşamaması için düzenleme yapıldığını ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarında vergi alınmadan satış yapıldığı dönemler olduğunu belirten Amcaoğlu, haftalık yaklaşık 60 milyon TL’lik kamu kaybının oluştuğunu, benzer şekilde Türkiye’de de milyarlarca liralık sübvansiyon uygulandığını ifade etti.

Amcaoğlu, yaşanan ekonomik sıkıntıların yalnızca hükümet politikalarından kaynaklanmadığını, küresel koşulların etkili olduğunu belirtti. Ada ekonomilerinin yapısı gereği dış gelişmelere daha açık olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, alınan önlemlerin zorunlu olduğunu söyledi.

Yapılan düzenlemelerin hem mevcut ekonomik sürecin yönetilmesi hem de gelecekte benzer krizlerde kullanılabilecek bir “emniyet sübabı” oluşturmak amacı taşıdığını ifade eden Amcaoğlu, ekonomik hayatın normale dönmesiyle birlikte sistemin yeniden dengeleneceğini kaydetti.