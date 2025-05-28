Dernekten yapılan açıklamada, Kimliksizler Derneği Yönetim Kurulu'nun, daha önce detayları mektupla Holguin’e iletilen konu hakkındaki son gelişmeleri aktarmak için görüşme talep ettiği belirtildi.

Anayasa hükmüne rağmen adanın kuzeyinde bir yabancıyla evlenen Kıbrıslı Türklerin çocuklarına yaşatılan kimlik mağduriyetinin devam ettiği belirtilen açıklamada, Rum Yönetimi'nin bu çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlık hakkını gasp etmesinin yanında, başka birçok temel hak ve özgürlüklerinin de (eğitim, seyahat, çalışma vs) ihlal edilmesine neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler periyodik insan hakları raporlarına da girmiş olan bu insan hakları ihlali konusundaki sorumluluğunu, uluslararası kuruluşlara hatırlatmayı görev biliyoruz” denildi.