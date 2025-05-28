Hemşirelik eğitiminde kalite ve iş birliğini artırmak amacıyla kurulan Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi (HEMDEK), Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde toplandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tek hemşirelik fakültesini bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda hemşirelik eğitiminin sorunları, geleceği ve hayata geçirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi.

Toplantıya; Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İnönü Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, toplantı öncesinde fakülte dekanlarını ziyaret ederek hoşgeldiniz dileklerini iletti.

Hemşirelik eğitiminin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda; eğitimdeki sorunlar, ortak projeler ve mesleki gelişimi destekleyecek konular gündeme alındı. Eğitimde kaliteyi artırmak, fakülteler arası iş birliğini güçlendirmek ve çağın gerektirdiği yeniliklere uyum sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Gerçekleştirilen toplantıda Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin yeni dönem başkanlık seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, konseyin yeni dönem başkanı oldu. Toplantıda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege yürüttüğü başkanlık görevini Prof. Dr. Ayşegül Dönmez’e devretti.

Akademik iş birlikleri ve kültürel paylaşımlarla renklendi!

Toplantı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde çeşitli ziyaretler de gerçekleştirildi. Katılımcılar, kampüs içindeki Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yanı sıra kampüs içerisinde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni de ziyaret etti. KKTC ziyaretleri kapsamında ise Girne Kalesi, Girne Yavuz Çıkarma Plajı, Karaoğlanoğlu Şehitliği, Bellapais Manastırı ve St. Hilarion Kalesi gibi tarihi ve kültürel noktalar ile Girne çarşısı ve limanı da ziyaret edildi.

Kıbrıs’ta alınan kararların sonuçları Türkiye’de görülecek!

Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi (HEMDEK) önceki dönem başkanı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege “Hemşirelik eğitimine ilişkin sorunların tartışıldığı toplantının, eğitimin kalitesinin gelişimine katkı sunacağını umuyorum” ifadesini kullanarak “Yakın Doğu Üniversitesi ailesine, ev sahiplikleri için konsey üyeleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda HEMDEK Başkanı olarak seçilen Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez de toplantıya ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür etti. “Ev sahiplerimizi yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Tamer Şanlıdağ’a, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın ÜmranYılmaz Dal'a ve ekiplerine çok teşekkür ederim” diyen Prof. Dr. Dönmez, “Kardeş vatan Kıbrıs’ta hemşirelik lisans ve lisansüstü eğitimine ilişkin önemli kararlar aldık. Bu kararların sonuçlarının yansımasını Türkiye’de görecek olmamız iki ülkenin bütünlüğü açısından da bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz: “Hemşirelik eğitiminde Türkiye’nin köklü kurumlarını kıymetli dekanlarını Kıbrıs’ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin KKTC’de eğitim veren alanın tek fakültesi olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Hemşirelik eğitiminde Türkiye’nin köklü kurumlarını kıymetli dekanlarını Kıbrıs’ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısı vesilesiyle, mesleğimizin geleceği adına önemli paylaşımlar yapma ve ortak hedefler doğrultusunda iş birlikleri geliştirme fırsatı bulduk” ifadesini kullandı.

“Gerek sağlık hizmetlerinde gerekse toplumsal yaşamda çok önemli bir rol üstlenen hemşirelik mesleğinin güçlenmesi, ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür” diyen Prof. Dr. Ümran Yılmaz Dal, “Bu bağlamda; fakülteler arası etkileşimi artırmak, ortak projeler geliştirmek ve kalite standartlarını birlikte yükseltmek büyük önem taşıyor. Toplantımızda da bu konular öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, KKTC’deki tek hemşirelik fakültesi olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde güçlü iş birlikleri kurmaya devam edeceğiz” dedi.