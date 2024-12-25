Ülkeye 5 yıl önce gelen ve 1996 gün kaçak yaşayan Breusly Enoh Tero, sahte kimlikle havalimanından çıkış yapmak isterken yakalandı.

Sahtecilik ve izinsiz ikamet suçlarından tutuklanan Breusly Enoh Tero, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı, "Resmi evrak sahteleme", "Sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürme", "Başkasının kimliğine bürünme" ve "KKTC’de izinsiz ikamet etme" suçlarından yargılanıyor.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının 23 Aralık 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında KKTC Havalimanı'ndan çıkış yapmak istediği sırada, görevli muhaceret polisi tarafından yapılan kontrollerde KKTC'ye herhangi bir giriş kaydı bulunmadığının tespit edildiğini ve suçüstü yakalandığını açıkladı.

Zanlının ifadesine göre, Belçika’ya gitmek için yerde bulduğunu iddia ettiği Samba Fobani adına düzenlenmiş sahte Fransız kimliğine kendi fotoğrafını ekleyerek kimliği sahtelendirdiği belirlendi.

Polis, yapılan araştırmalarda zanlının 11 Temmuz 2019’da KKTC Havalimanı’ndan yasal giriş yaptığını, ancak o tarihten itibaren herhangi bir muhaceret kaydı bulunmadığını ve KKTC’de toplam 1996 gün izinsiz ikamet ettiğini tespit ettiklerini belirtti. Ayrıca, sahte kimliğin belge inceleme uzmanına teslim edilmesiyle hazırlanan raporda, kimliğin üzerindeki fotoğrafın çıkarılarak yerine zanlının fotoğrafının eklendiğinin tespit edildiği açıklandı.

Zanlının KKTC’de herhangi bir bağı bulunmadığını ifade eden polis, serbest kalması durumunda yasal olmayan yollarla ülkeden kaçmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, davalar sırasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 45 günü aşmayacak şekilde merkezi cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.